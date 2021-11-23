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"Стоят шесть пластин": Павел Прилучный раскрыл правду о болезни, изменившей его внешность

"Стоят шесть пластин": Павел Прилучный раскрыл правду о болезни, изменившей его внешность

Год назад поклонники актера Павла Прилучного стали обращать внимание на его лишний вес и сильно отекшее лицо. Говорили, что знаменитость переживает сложный период в жизни и не следит за собой, но оказалось, что во всем были виноваты серьезные проблемы со здоровьем.

"Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился. А потом, когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы. Очень рад, что это прошло", — сказал Прилучный в интервью Георгию Иващенко.

Звезда "Мажора" старается не обращать внимания на слухи, какими бы они ни были неприятными. По его мнению, прежде чем писать что-то в прессе, необходимо разобраться подробно в ситуации. Не так давно актер снялся в откровенном клипе близняшек Кати и Волги Король на композицию "Мира шум", продемонстрировав отличную физическую форму.

Это история для "желтухи", скорее всего. Считаю, мечта любого мужчины — сняться с близняшками в таких пикантных сценах. Мы давно знакомы с девочками, давно они мне это предлагали. Нам не составило труда договориться по дружбе. Для меня это веселая развлекательная провокация. Мой рейтинг как холостяка и кобеля точно поднимется! Девчонки тоже станут сексуальными объектами каждого мужчины, я думаю.

Ранее NEWSTES писал, что Агата Муцениеце откровенно рассказала о первом сексе после развода с Прилучным.

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По материалам: uposters.ru

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