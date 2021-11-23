Студенты камчатских колледжей сдают демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс

Камчатские студенты сдают демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, который проводится в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

«Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компетенции «Сварочные технологии», аккредитованный Агентством Ворлдскиллс Россия, действует на базе Камчатского политехнического техникума с 2019 года. Центр укомплектован современным оборудованием, материально-техническая база соответствует стандартам Ворлдскиллс Россия», – уточняется в информационном релизе.

В период с 22 по 25 ноября демоэкзамен в рамках промежуточной аттестации сдадут студенты Камчатского промышленного техникума. Им предстоит выполнить техническое изделие в соответствии с предложенным чертежом. Длительность демоэкзамена – четыре часа.

Всего до конца года промежуточную аттестацию в форме демонстрационного экзамена пройдут еще более 140 студентов из профессиональных образовательных организаций региона по четырем компетенциям: «Преподавание в младших классах», «Архитектура», «Малярные и декоративные работы», «Предпринимательство».

«Впервые в Камчатском крае пройдут демоэкзамены по компетенциям «Архитектура» и «Малярные и декоративные работы». Это стало возможным благодаря тому, что в этом году на базе Камчатского политехнического техникума в рамках нацпроекта «Образование» открылись четыре новые мастерские, оборудованные по стандартам Ворлдскиллс. На современном оборудовании студентов обучают навыкам сухого строительства и штукатурным работам, облицовке плиткой, малярным и декоративным работам. А в мастерской «Архитектура» студенты обучаются разработке проектных предложений по планировочным решениям, разработке генпланов местности для строительных объектов и многому другому», – рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе техникума Татьяна Елисеева.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования. Мероприятие предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков в соответствии с международными требованиями.