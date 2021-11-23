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Суррогатная мать развела на деньги Анну Калашникову

Суррогатная мать развела на деньги Анну Калашникову
Модель Анна Калашникова мечтала о втором ребенке. Анна Калашникова и Иван Семенов воспользовались услугами суррогатной мамы. Казалось, мечта возлюбленных вот-вот осуществится, и они станут родителями. Однако случилось кое-что непредвиденное. Женщина, вынашивающая малыша для пары, сбежала. Анастасия не отвечает на телефонные звонки и не появляется в квартире, которую для нее арендовала Анна. «Она не выходит на связь, вообще ведет себя странно, — сообщила Калашникова. — После того, как я потеряла ребенка в 2017 году, не получалось забеременеть… Был страх, что из-за стресса опять будет выкидыш. О втором ребенке всегда мечтала».
Анна Калашникова 37-летняя теледива догадывается, почему Анастасия внезапно исчезла. Не исключено, что женщина обманула Анну, разведя ее на деньги. «Настя исчезла после того, как я попросила сдать ее тест на материнство. Мне лично позвонила гинеколог и потребовала это сделать. Настя начала задавать врачу странные вопросы: «А это правда чужой ребенок? А можно вступать в интимную близость?» У врача возникли подозрения, что Настя носит не моего ребенка…» — поделилась подробностями певица в программе «На самом деле» на Первом канале. А ведь все так и оказалось! «Тест показал, что я не являюсь матерью этого плода. Не являюсь биоматерью своего ребенка», — возмущается Анна. Калашникова и Семенов заплатили Анастасии немалые деньги. Как уверяет Анна, она с женихом полностью обеспечивали женщину. «Я больше года потратила на поиски суррогатной мамы. В итоге нашла Настю, которая мне сразу понравилась. Она такая нежная и у нее уже есть дочь. Заплатила Насте три миллиона за конфиденциальность, сами роды стоят тоже 3 миллиона. Помимо этого, снимала ей квартиру, помогала едой — это 100 тысяч каждый месяц», — заключила телезвезда, подчеркнув, что будет разбираться в этой запутанной истории.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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