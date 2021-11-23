Сын Дмитрия Шепелева заинтересовался вопросами секса

Ведущий Дмитрий Шепелев признался, что был обескуражен вопросами сына Платона. Российский телеведущий активно занимается воспитанием детей, сына покойной Жанны Фриске Платона, дочери супруги Екатерины Тулуповой от предыдущих отношений, а также новорожденного ребенка. На днях Дмитрий Шепелев задался непростым вопросом: стоит ли заниматься половым воспитанием детей. По словам ведущего, к этому его подтолкнули сами наследники. Однако ответить на каверзные вопросы отпрысков оказалось не так просто. Тогда Шепелев и его супруга решили прибегнуть к специализированной литературе.Дмитрий Шепелев «Дети стали вопросы задавать: «А когда волосы под мышками вырастут?» А что значит «голос ломается?» Что такое кадык? А что такое секс? Они то думали, что это ругательство. Решили заказать им книги. Есть ощущение, что рановато им эти книги показывать. Вы как думаете?» – задался вопросом Шепелев. Шоумен показал разворот книги, на котором предстали голые мальчики с волосами под мышками и на лобках. Поклонники разделились во мнении ровно пополам. 46 процентов аудитории 38-летнего Дмитрия Шепелева уверены, что такими вопросами заниматься рано, остальная часть опрошенных считает, что в самый раз. О романе Дмитрия Шепелева с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой заговорили в 2017 году, а о предстоящей свадьбе в ноябре 2019-го. Однако о том, состоит ли пара в официальном браке, до сих пор не известно.