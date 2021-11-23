Татьяна Навка удивила сменой имиджа

46-летняя фигуристка Татьяна Навка поделилась свежими фото, на которых запечатлена с темным цветом волос. По-видимому, спортсменке надоел образ блондинки. Татьяна Навка впервые за много лет будет встречать Новый год, не будучи блондинкой. Олимпийская чемпионка еще летом начала менять имидж. Сейчас поклонники с трудом узнают её на новых фото в Сети. Накануне фигуристка поделилась серией фото, сделанных на фоне нарядных елочек.Татьяна Навка Как отметили фанаты, с темным цветом волос Навка стала выглядеть заметно моложе, а её взгляд стал еще более выразительным. На снимках она позирует в наряде золотистого цвета и дорогих украшениях с бриллиантами. Свою публикацию в Инстаграме она прокомментировала высказыванием Ив Сен-Лорана: «С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает!» Поклонники пишут комплименты Навке. «Сложно узнать», «Очень красиво всё! Помолодела», «Татьяна, вам очень идет это платье!! Вы в нем необыкновенно красивы», — пишут фанаты.Татьяна Навка Кстати, воспользовавшись случаем, многие решили заодно высказать своё недовольство по поводу судейства в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Многим кажется, что Татьяна слишком строго оценивает участников проекта и редко ставит высокие оценки за технику. Между прочим, Навка недавно и сама столкнулась с несправедливым судейством. Её дочь Надежду засудили на соревнованиях из-за платья.