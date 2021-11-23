Трейдер рассказал о среднесрочных перспективах цены биткоина

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.

Вторую неделю подряд биткоин демонстрирует стремительное снижение. Рассмотрим среднесрочные перспективы движения цены и определим зоны для покупки цифрового золота.

Первая криптовалюта вернулась в зону справедливых цен, сформированных еще в апреле. Это говорит о принятии крупными участниками рынка коридора $53 500-$58 900. В таком случае биткоин будут удерживать в рамках данного флэта до момента появления инициирующей активности покупателя.

В перспективе — ожидание выхода вверх из проторговки. Выгодный диапазон для покупки: $54 900-$53 500, поскольку это важные объемные уровни (VAL и PoC). Более безопасное присоединение появится при пробое и обратном тесте $61 000.

Причин для паники нет — структура восходящего тренда не сломлена, а инструмент просто перешел в фазу баланса. Статистически после нее более вероятен выход по направлению предыдущего тренда (в нашем случае вверх).



