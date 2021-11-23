Три новых автобуса поступило в школы Иркутска

Три новых автобуса поступило в иркутские школы. Транспорт предоставило министерство образования Приангарья по заявке городской администрации. Машины направят в школы №№2, 5 и 20, сообщает пресс-служба мэрии.

Олег Ивкин, начальник департамента образования администрации Иркутска

– Благодаря поддержке министерства образования Иркутской области и Правительства региона автобусы получат учебные учреждения, в которых транспорт крайне необходим. Некоторое время потребуется для выполнения формальных процедур, связанных с утверждением маршрутов. Но уже совсем скоро машины пополнят автопарк трех школ. Техника оборудована всем необходимым для перевозки детей.

Как отметили в департаменте образования, дополнительный транспорт планируют использовать для повышения мобильности при организации учебно-воспитательного процесса. Автобусы, в том числе, будут доставлять школьников на олимпиады, соревнования и экскурсии.