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Три новых автобуса поступило в школы Иркутска

Три новых автобуса поступило в школы Иркутска

Три новых автобуса поступило в иркутские школы. Транспорт предоставило министерство образования Приангарья по заявке городской администрации. Машины направят в школы №№2, 5 и 20, сообщает пресс-служба мэрии.

Олег Ивкин, начальник департамента образования администрации Иркутска
– Благодаря поддержке министерства образования Иркутской области и Правительства региона автобусы получат учебные учреждения, в которых транспорт крайне необходим. Некоторое время потребуется для выполнения формальных процедур, связанных с утверждением маршрутов. Но уже совсем скоро машины пополнят автопарк трех школ. Техника оборудована всем необходимым для перевозки детей.

Как отметили в департаменте образования, дополнительный транспорт планируют использовать для повышения мобильности при организации учебно-воспитательного процесса. Автобусы, в том числе, будут доставлять школьников на олимпиады, соревнования и экскурсии.

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По материалам: irk

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