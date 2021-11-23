У TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect есть проблемы по обратной совместимости





TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect – две игры из списка в 76 проектов, которые добавили на прошлой неделе в программу обратной совместимости на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Обе этих игры с первого Xbox, и обе они, как утверждают пользователи, имеют серьезные проблемы по совместимости на новых консолях.

На Reddit появилась тема, которая стала популярной, в ней игроки жалуются, что играть в TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect невозможно на Xbox One и Xbox Series X | S. В обеих играх есть проблема с прицеливанием на современных консолях Xbox, где чувствительность слишком высока. В TimeSplitters: Future Perfect это можно некоторым образом исправить при помощи настроек в самой игре, тогда как в TimeSplitters 2 настроек чувствительности нет, и играть в этот проект на новых приставках невозможно.

Ниже можно посмотреть ролик, в котором игрок показывает, как работает TimeSplitters 2 на новых консолях Xbox по совместимости.

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