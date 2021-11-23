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Участник DuneDAO купил печатную версию «Дюны» Ходоровски за $3,8 млн

Участник DuneDAO купил печатную версию «Дюны» Ходоровски за $3,8 млн


22 ноября соучредитель проекта DuneDAO приобрел на аукционе Christie's редкую печатную версию так и не снятого фильма «Дюна» Алехандро Ходоровски. За лот Собан «Соби» Сакиб заплатил $3,8 млн — в разы больше собранной в ходе краудфандинга суммы.



Финальная ставка составила €2,66 млн ($2,9 млн). В итоговую цену включены комиссионные.


DuneDAO — проект в виде децентрализованной автономной организации (ДАО) с целью покупки на аукционе экземпляра «Дюны». Издание 1975 года чилийского режиссера Алехандро Ходоровски включает раскадровку фильма с диалогами на французском и английском языках, а также описания персонажей и окружающей среды.


Один из экземпляров издания ушел с молотка несколько лет назад, другим владеет сам Ходоровски. Существует неполная версия в интернете. По данным аукционного дома, всего напечатано и переплетено от 10 до 20 лукбуков.


Копия #5. Данные: Christie's.

К аукциону группе энтузиастов удалось достичь отметки примерно в $750 000. Сакиб сделал ставку от имени DuneDAO, однако участвовал в аукционе и выиграл его лично. Юридически экземпляр принадлежит ему, поэтому участники ДАО продолжают сбор средств для выплаты Сакибу оставшейся суммы.



«Дюна» — масштабный кинопроект Ходоровски, который должен был стать экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта. По задумке режиссера, психоделическая космоопера объединяла вокруг себя все творческие силы контркультуры.


На роли в фильме согласились Сальвадор Дали и Мик Джаггер, а группу Pink Floyd планировали привлечь к записи саундтрека. Лукбук включает рисунки Ханса Руди Гигера, Жана Жиро (известного как Мебиус) и Криса Фосса.


Проект отменили в 1975 году. «Дюна» Ходоровски считается «самым великим неснятым фильмом».


Напомним, в ноябре криптоинвесторы запустили проект ConstitutionDAO для покупки на аукционе редкого экземпляра Конституции США первого издания.


18 ноября неизвестный перебил ставку ДАО, приобретя лот за $43,2 млн. По данным СМИ, покупателем стал CEO инвестиционной компании Citadel Кен Гриффин.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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