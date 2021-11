Участник DuneDAO купил печатную версию «Дюны» Ходоровски за $3,8 млн

22 ноября соучредитель проекта DuneDAO приобрел на аукционе Christie's редкую печатную версию так и не снятого фильма «Дюна» Алехандро Ходоровски. За лот Собан «Соби» Сакиб заплатил $3,8 млн — в разы больше собранной в ходе краудфандинга суммы.

Should I do a thread on why I just spent $3.8 million to buy the Dune Manuscript from @ChristiesInc this morning?

Финальная ставка составила €2,66 млн ($2,9 млн). В итоговую цену включены комиссионные.

DuneDAO — проект в виде децентрализованной автономной организации (ДАО) с целью покупки на аукционе экземпляра «Дюны». Издание 1975 года чилийского режиссера Алехандро Ходоровски включает раскадровку фильма с диалогами на французском и английском языках, а также описания персонажей и окружающей среды.

Один из экземпляров издания ушел с молотка несколько лет назад, другим владеет сам Ходоровски. Существует неполная версия в интернете. По данным аукционного дома, всего напечатано и переплетено от 10 до 20 лукбуков.

Копия #5. Данные: Christie's.

К аукциону группе энтузиастов удалось достичь отметки примерно в $750 000. Сакиб сделал ставку от имени DuneDAO, однако участвовал в аукционе и выиграл его лично. Юридически экземпляр принадлежит ему, поэтому участники ДАО продолжают сбор средств для выплаты Сакибу оставшейся суммы.

Dune DAO core member, @sobylife has secured the Jodorowsky’s Dune Bible successfully with his personal fund. A historical auction, at a total price of 3.8MM USD.



We are continuing the crowd raise to formally acquire the Bible from Soby into the on-chain ownership of the DAO.