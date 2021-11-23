Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ

Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ

Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ

В Омском государственном педагогическом университете откроется педагогический технопарк. Учиться здесь будут студенты, педагоги и школьники.

В технопарке смогут проходить обучение не только студенты и учителя, но и школьники. Особое внимание будет уделено дополнительному образованию учеников психолого-педагогических классов города Омска и Омской области, которые смогут получить знания по всем направлениям работы технопарка, уточняет пресс-служба вуза.

Сегодня ОмГПУ оказывает научно-методическую помощь 13 психолого-педагогическим классам, в которых занимаются более 200 школьников.

«Благодаря обучению в психолого-педагогических классах школьники знакомятся с профессией педагога. Открытие технопарка в университете позволит нам расширить программу обучения для ребят тематическими мастер-классами и интерактивными занятиями.

Это даст возможность заинтересовать школьников, которые в будущем смогут осознанно выбрать педагогические профессии, самоопределиться и прийти в наш университет уже замотивированными абитуриентами», – отметила проректор по учебной работе ОмГПУ Наталья Макарова.

Омский педагогический технопарк станет основой для создания в университете современной образовательной среды практической междисциплинарной подготовки студентов, учителей и школьников. В технопарке будут работать шесть основных модулей и 24 междисциплинарные лаборатории.

Модули создаются по следующим направлениям: генетика, аналитическая химия и фундаментальная физика, рентгенография, создание робототехнических систем, альтернативная энергетика, IT и разработка виртуальной и дополненной реальности.

Также для работы будут доступны междисциплинарные лаборатории: лаборатория робототехнических систем и цифровых технологий, лаборатория виртуальной и дополненной реальности, лаборатория компьютерных систем и сетей, лаборатория механики и мехатроники, лаборатория рентгенографии, лаборатория альтернативной энергетики, лаборатория фундаментальных экспериментов, оптики и квантовой физики и другие.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Microsoft рассылает фанатам щедрые подарочные наборы к 20-летию Xbox
Microsoft рассылает фанатам щедрые подарочные наборы к 20-летию Xbox
Официально: Список бесплатных игр по Games With Gold в декабре
Официально: Список бесплатных игр по Games With Gold в декабре
Бесплатно на Xbox можно играть в SRX: The Game на этой неделе
Бесплатно на Xbox можно играть в SRX: The Game на этой неделе
Слух: Rockstar бросает большие силы на исправление Grand Theft Auto: The Trilogy
Слух: Rockstar бросает большие силы на исправление Grand Theft Auto:
Легендарный Asteroids от Atari возвращается в виде Asteroids: Recharged
Легендарный Asteroids от Atari возвращается в виде Asteroids:
В 2022 году в Кемеровской области отремонтируют шесть образовательных учреждений
В 2022 году в Кемеровской области отремонтируют шесть образовательных
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в
В Санкт-Петербурге прошел первый финал Национальной технологической олимпиады Junior
В Санкт-Петербурге прошел первый финал Национальной технологической
В Латвии выследили подозреваемого в создании скам-проекта, похитившего €500 000
В Латвии выследили подозреваемого в создании скам-проекта,
Bank of America: регулирование стейблкоинов — катализатор массового внедрения
Bank of America: регулирование стейблкоинов — катализатор массового
Galaxy Digital и DСG Барри Силберта инвестировали в провайдера данных о стейкинге
Galaxy Digital и DСG Барри Силберта инвестировали в провайдера данных
Анализ фьючерсов: продавцы усилили давление на биткоин
Анализ фьючерсов: продавцы усилили давление на биткоин

Топ на сегодня

Сенатор увидела в DeFi большие возможности для Австралии
Сенатор увидела в DeFi большие возможности для Австралии
Публичная компания Phunware вложила в биткоин $23,8 млн
Публичная компания Phunware вложила в биткоин $23,8 млн
Британский регулятор заинтересовался инструментами блокчейн-аналитики
Британский регулятор заинтересовался инструментами блокчейн-аналитики
Илья Авербух поделился видео с 3-месячным сыном, на котором впервые показал его лицо
Илья Авербух поделился видео с 3-месячным сыном, на котором впервые
Денежный лунный календарь на декабрь 2021 года
Денежный лунный календарь на декабрь 2021 года

Еще по теме

В ОмГПУ прошел Слет педагогических классов Омской области
В ОмГПУ для школьников провели тематическую площадку «Университет будущего учителя»
В Оренбурге прошли мероприятия для учеников психолого-педагогических классов
В Мининском университете появится технопарк универсальных педагогических компетенций