Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ

В Омском государственном педагогическом университете откроется педагогический технопарк. Учиться здесь будут студенты, педагоги и школьники.

В технопарке смогут проходить обучение не только студенты и учителя, но и школьники. Особое внимание будет уделено дополнительному образованию учеников психолого-педагогических классов города Омска и Омской области, которые смогут получить знания по всем направлениям работы технопарка, уточняет пресс-служба вуза.

Сегодня ОмГПУ оказывает научно-методическую помощь 13 психолого-педагогическим классам, в которых занимаются более 200 школьников.

«Благодаря обучению в психолого-педагогических классах школьники знакомятся с профессией педагога. Открытие технопарка в университете позволит нам расширить программу обучения для ребят тематическими мастер-классами и интерактивными занятиями.

Это даст возможность заинтересовать школьников, которые в будущем смогут осознанно выбрать педагогические профессии, самоопределиться и прийти в наш университет уже замотивированными абитуриентами», – отметила проректор по учебной работе ОмГПУ Наталья Макарова.

Омский педагогический технопарк станет основой для создания в университете современной образовательной среды практической междисциплинарной подготовки студентов, учителей и школьников. В технопарке будут работать шесть основных модулей и 24 междисциплинарные лаборатории.

Модули создаются по следующим направлениям: генетика, аналитическая химия и фундаментальная физика, рентгенография, создание робототехнических систем, альтернативная энергетика, IT и разработка виртуальной и дополненной реальности.

Также для работы будут доступны междисциплинарные лаборатории: лаборатория робототехнических систем и цифровых технологий, лаборатория виртуальной и дополненной реальности, лаборатория компьютерных систем и сетей, лаборатория механики и мехатроники, лаборатория рентгенографии, лаборатория альтернативной энергетики, лаборатория фундаментальных экспериментов, оптики и квантовой физики и другие.