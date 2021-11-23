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В 2021 году свыше 900 москвичей посвятили волонтерской помощи около 15,5 тысячи часов

В 2021 году свыше 900 москвичей посвятили волонтерской помощи около 15,5 тысячи часов

В 2021 году свыше 900 москвичей посвятили волонтерской помощи около 15,5 тысячи часов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Они участвовали в таких мероприятиях, как «Поздравь ветерана», «Линия памяти», «Красная гвоздика», День Государственного флага Российской Федерации, и многих других.

«Добровольцы вносят неоценимый вклад, помогая организовать важные для города события на самом высоком уровне. Участие в патриотических программах открывает широкие возможности для каждого. Например, волонтеры могут пообщаться с ветеранами и узнать больше о нашей истории, найти единомышленников и новых друзей, получить полезные навыки и опыт», – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

С 3 по 9 мая более 200 волонтеров присоединились к штабу по встрече ветеранов, прибывающих в столицу на празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы встречали их на вокзалах и в аэропортах, сопровождали к местам проживания, а после окончания торжеств помогали доехать обратно.

Около 100 москвичей стали хранителями огня на акции «Линия памяти», которая проходила на Крымской набережной 21 июня. Добровольцы зажгли и поддерживали в течение дня горение 1418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны.

Около 300 волонтеров участвовали в XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади. Они, в частности, координировали работу пресс-центра и помогали гостям фестиваля занять места на трибунах.

# Общество
По материалам: edu.ru

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