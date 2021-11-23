В 2022 году в Кемеровской области отремонтируют шесть образовательных учреждений

По аналогии с программой «Моя новая школа» в Кемеровской области по инициативе главы региона Сергея Цивилева запущен проект «Мой новый детский сад», который предусматривает полное обновление дошкольных учреждений, вплоть до нового оборудования, мебели и игрушек. Одновременно с ремонтом зданий будут благоустраиваться прилегающие территории. Программа «Мой новый детский сад» запланирована на пять лет, сообщает Министерства образования Кузбасса.

«На встрече с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 1 октября я рассказал о нашей инициативе, и он поддержал проект капитального ремонта детских садов. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы ежегодно ремонтировать не менее десяти дошкольных учреждений. Это будут полный ремонт и переоснащение каждого объекта. Для детей здесь будет создана современная, комфортная и безопасная среда», – заявил Губернатор Сергей Цивилев.

Региональный проектный институт «Кузбасспроект» уже подготовил варианты типовых красивых, комфортных, адаптированных к климату региона детсадов. Первым объектом, который обновляют в Кузбассе в рамках нового проекта, стал детский сад – начальная школа № 235 в Новокузнецке, о плачевном состоянии которого во время прямой линии Президенту сообщила бабушка одного из воспитанников. Здание постройки 1982 года по заданию Губернатора должно быть полностью обновлено не более чем за полгода.

На конкурсной основе отобраны и другие дошкольные учреждения, которые будут капитально отремонтированы в следующем году. Это детский сад «Золотой ключик» в Белове, «Чайка» в Междуреченске, «Аленка» в Ленинске-Кузнецком, «Снежинка» в поселке городского типа Белогорске Тисульского муниципального округа, «Солнышко» в деревне Береговой Кемеровского муниципального округа. Капремонт пройдет и в еще одном здании, выделенном под размещение детского сада в Прокопьевске.