В благовещенском «IT-кубе» появилось новое направление подготовки

В благовещенском «IT-кубе» Минпросвещения России для школьников в возрасте 9–11 лет открыт набор в новую группу Robbo Scratch. Ребят познакомят с приемами проектирования, конструирования и программирования в различных средах: EV3 Classroom, Scratch. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Амурской области.

«На занятиях дети изучат возможности конструктора Lego Mindstorms EV3 и принципы программирования автономных роботов, все датчики, переменные, регуляторы, режимы и параметры блоков программирования. Помимо этого, школьники освоят алгоритмы управления роботами, смогут понять, как важны знания физики, математики и информатики в реальной жизни», – уточняется в информационном релизе.

Начинающие программисты научатся читать свой и чужой код, искать и исправлять баги и недочеты, будут анализировать задачи и находить пути их решения. Школьникам предстоит работать в команде, создавать итоговый проект и защищать его.

Старт занятий – с 1 декабря. Запись осуществляется через портал «Навигатор допобразования Амурской области».