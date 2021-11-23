В Челябинской области проходит конкурс проектов в области образовательного туризма

В Челябинской области стартовал прием заявок на региональный конкурс проектов в области образовательного туризма, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

К участию приглашаются учащиеся в возрасте от 12 до 18 лет. Им предстоит создать команду и представить разработки, посвященные изучению языковых особенностей жителей страны, экосистемам, природным объектам, а также достопримечательностям.

Работы принимаются до 30 ноября.

С 1 по 10 декабря проходят заочная экспертиза конкурсных материалов и подведение итогов конкурса. В каждой номинации команды могут подать не более двух проектов.



Номинации:



– «Языковые туры»: участники представляют туристические, экскурсионные проекты, посвященные изучению языковых особенностей жителей России, а также известным личностям в области русского языка и русской литературы;

– «Образовательные туры естественно-научного профиля»: участники представляют туристические, экскурсионные проекты, связанные с изучением различных экологических систем и других природных объектов, архитектурных памятников, имеющих эстетическую, природоохранную и историческую ценность, благодаря этим проектам туристы получают различную информацию об объектах;

– «Историко-культурные образовательные туры»: туристические, экскурсионные проекты, связанные с культурными и историческими достопримечательностями, включая культурные события, музеи и исторические места, художественные галереи и музыкальные и драматические театры, концертные площадки и места обычного времяпровождения местного населения;

– «Современные технологии»: туристические, экскурсионные проекты, включающие современные интерактивные музеи, достопримечательности и события.

Регистрация проходит по ссылке. Конкурсантам необходимо прикрепить ссылку на папку в облачном хранилище (с настроенным общим доступом), содержащую в отдельных файлах заявку на участие, краткое описание проекта, презентацию образовательного маршрута и согласие на обработку персональных данных.