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В Госдуме предложили сделать Иркутскую область пилотной для вывода майнеров из «серой зоны»

В Госдуме предложили сделать Иркутскую область пилотной для вывода майнеров из «серой зоны»


Иркутская область могла бы стать пилотным регионом для выведения майнеров из "серой зоны". С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин в своем Telegram-канале.


Он отметил, что согласен с ЦБ в том, что криптовалютам опасно придавать статус законного платежного средства. 


«Но раз уж их добыча по факту стала для многих россиян повседневным источником дохода, то, может быть, стоит вывести граждан из «серой зоны»? Иркутская область в этой истории могла бы стать пилотным регионом — раз уж статус столицы российского майнинга оказался за ней», — заявил Горелкин.


Напомним, в ноябре представители нескольких российских министерств поддержали инициативу по признанию майнинга как вида предпринимательской деятельности.


Фракция ЛДПР заявила о подготовке законопроекта по регулированию добычи криптовалют. В Госдуме также намерены создать межкомитетскую рабочую группу для обсуждения майнинга. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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