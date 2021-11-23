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В Ханты-Мансийском АО впервые в РФ ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 до 5 декабря

В Ханты-Мансийском АО впервые в РФ ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 до 5 декабря

В четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели обязательную самоизоляцию для непривитых, заявили в правительстве региона. Об этом сообщает РИА Новости. Режим самоизоляции введен из-за уровня заболеваемости, который превышает средние показатели по округу. Об этом сообщила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

«С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья)», — говорится в сообщении.

Исключение составляют вакцинированные от COVID-19 и переболевшие — при наличии QR-кода или другого документа, выданного врачом. Кроме того, в этих муниципалитетах до 5 декабря включительно запретили заведениям общепита и фитнес-клубам работать ночью, приостановили проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, а также выезды организованных групп, кроме того, прекратили очные занятия в организациях допобразования.

Ранее сообщалось, что в общественный транспорт Татарстана с 22 ноября нельзя попасть без QR-кода о вакцинации, перенесенном коронавирусе или медицинских противопоказаниях к прививке. Это касается городского, пригородного и межмуниципального транспорта, в том числе, казанского метро. Исключение составят легковые такси и межрегиональные перевозки. QR-коды проверяют при продаже билетов. Регион первым в России ввел подобное ограничение.

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По материалам: irk

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