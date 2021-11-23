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В Исландии найдены четыре могилы времен заселения острова

В Исландии найдены четыре могилы времен заселения острова

Четыре могилы, относящиеся к периоду заселения (конец IX — начало X века), были обнаружены в городе Сейдисфьордюр, на востоке Исландии. Захоронения богато снабжены погребальным инвентарем, что свидетельствует о высоком социальном статусе умерших.

Долгое время считалось, что в районе Сейдисфьордира нет никаких археологических объектов старше XVIII века, но раскопки, проведенные летом и осенью нынешнего года, опровергли это. На самом деле археологические материалы, относящиеся к раннему периоду заселения викингами Исландии, были скрыты и сохранены оползнем, накрывшим территорию в 1150 году.

Одна из найденных могил представляет собой захоронение в ладье, оно стало двенадцатым погребением такого типа, найденным археологами в Исландии. Погребальный инвентарь включает в себя копье, серебряную брошь, серебряное кольцо, бусы, фишку для игры хнефатафл и пряжку ремня, выполненную в стиле Борре. Две из четырех могил содержали останки лошадей, похороненных вместе с человеком, а в одной из них также были останки собаки. Практика хоронить кого-то вместе с лошадью была гораздо более распространена в Исландии, чем в Норвегии. Четвертая могила принадлежала женщине. Ее похоронили с парой овальных пряжек и ожерельем из 11 стеклянных бус. Также в ее могиле был найден кожаный кошелек с норвежским точильным камнем и кремнем.

Могилы были найдены в ста метрах от фермы Фьордюр. Согласно «Книге занятия земли» (Landnámabók), хронике заселения Исландии, написанной в XII веке, первым поселенцем в Сейдисфьордюре был некий Бьольв (Bjólfur) из Вёрса (современный Восс в Норвегии). Хотя книга была написана через три столетия после описываемых в ней событий, она содержит точные и подробные исторические данные, включая имена и описания более 3000 человек и 1400 поселений. Не исключено, что люди, захороненные в четырех могилах, занесены в Книгу поселений. Возможно, они даже приходятся родственниками Бьольву. Одним из них мог быть даже сам Бьольв.

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По материалам: polit.ru

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