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В Южной Корее рассмотрят снятие запрета на проведение ICO

В Южной Корее рассмотрят снятие запрета на проведение ICO


В Южной Корее могут пересмотреть запрет на проведение ICO после предложения FSC включить токенсейлы в закон о рынке капитала. Об этом пишет Money Today.


С подобной инициативой выступил вице-председатель регулятора До Гю-санг в ходе слушаний перед комитетом по политическим вопросам Национального собрания.


По словам чиновника, легализация ICO потребует пересмотра требований к финансовой отчетности компаний. В частности, FSC предложила включить в этот перечень проспект, что характерно для получения листинга на фондовой бирже.


Документ должен содержать в том числе подробное описание проекта, класс виртуальных активов, сведения об основных инвесторах и базовой технологии.


В проекте закона также содержится предложение о предоставлении подробной информации о рисках транзакций и связанных с ними налогах и сборах. Полученные в ходе ICO средства потребуется депонировать в банк.


FSC ввела запрет на проведение в стране любых форм ICO в 2017 году. В 2018 году Комиссия задумалась об отмене своего решения, но в итоге оставил его в силе.


Напомним, в октябре оппозиция в Южной Корее выступила за отсрочку налогообложения криптовалют.


Ранее Министерство экономики и финансов определило, что новые требования вступят в силу с 1 января 2022 года. Налог составит 20% от полученной прибыли, превышающей 2,5 млн корейских вон (~$2090).


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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