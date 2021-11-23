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В Калужской области планируют в 2022 году дополнительно открыть в школах региона 47 центров «Точка роста»

В Калужской области планируют в 2022 году дополнительно открыть в школах региона 47 центров «Точка роста»

В Калужской области планируют в 2022 году дополнительно открыть в школах региона 47 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, таким образом их общее число увеличится до 133, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владислава Шапшу.

«Программами допобразования охвачено порядка 105 тысяч детей, это 76%. В регионе создано три «Кванториума», в следующем году появится еще один детский технопарк. За два года в школах региона, в том числе в сельской местности, создано 86 «Точек роста». В следующем году откроем еще 47», – сообщил Владислав Шапша.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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