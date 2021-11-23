В Киренске суд приговорил мать троих детей к условному сроку за хищение двух миллионов рублей

За хищение двух миллионов рублей Киренский районный суд приговорил местную жительницу к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года. Деньги мать троих детей похитила с банковского счета мужчины, которому она помогала по хозяйству.

Женщина не работала, состояла на учете в центре занятости, на иждивении у неё находится трое несовершеннолетних детей. С 2018 года фигурантка помогала вести домашнее хозяйство местному жителю. Однажды, когда он находился в алкогольном опьянении, злоумышленница обнаружила в квартире мобильный телефон с подключённой услугой «Сбербанк онлайн». Женщина знала пароль входа в личный кабинет, от имени хозяина прошла регистрацию в системе «Сбербанк-онлайн» и получила пароль доступа и банковскую карту «Мир», выпущенную на имя хозяина, позволяющую проводить операции по безналичному расчету, сообщает 22 ноября пресс-служба Киренского районного суда.

С 12 июля по 5 августа 2019 года женщина провела 17 переводов и списаний денег. Суммы были и по 10 000 рублей, и по 50 000, и по 100 000 рублей, максимальное списание — 840 000 рублей. В конце июля она поехала отдохнуть в Иркутск со своими малолетними детьми и подругой на такси за 45 тысяч рублей. В областном центре она купила две машины, одну подарила подруге. Общая их стоимость составила около 900 000 рублей. Женщина также купила четыре золотых кольца, цепи и подвески.

Факт хищений выяснился, когда дочь хозяина счета решила купить лекарства отцу, которому стало плохо, но не нашла банковскую карту и другие документы. Она обратилась с вопросами к помощнице по хозяйству, и та сразу перевела деньги с карты отца. У дочери возникли сомнения, когда отца выписали из больницы, они взяли в Сбербанке распечатку и посмотрели движение денежных средств.

В судебном заседании обвиняемая свою вину признала частично, пояснила, что не отрицает снятие указанных в обвинительном заключении денег и их трату в личных целях. Но умысла на хищение у неё не было. Как объясняла подсудимая, с потерпевшим она состояла в близких отношениях, и он разрешил ей снимать деньги с его банковского счета на её нужды, израсходовать два миллиона рублей, оставив ему миллион рублей.

Почему он отрицал близкие отношения между ними, она объяснить не могла. За помощь по хозяйству мужчина платил ей деньги, покупал одежду, а также дарил золотые украшения. Про карту и денежные средства на банковском счете она узнала в 2019 году. Ранее мужчина ей не разрешал самостоятельно пользоваться его банковской картой и тратить деньги. Поездку в Иркутск, на Байкал ей вначале предлагал потерпевший, но в день отъезда он отказался ехать. Она действительно потратила два миллиона рублей, расплачиваясь за расходы на проезд к месту отдыха, на жилье, одежду, продукты, покупку двух автомобилей. На суде обвиняемая утверждала, что потерпевший лично дал ей карту, очевидцем её передачи была подруга.

К показаниям подсудимой об отсутствии у неё умысла на совершение кражи денежных средств с банковского счета суд отнесся критически. Показания женщины опровергались совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Как выяснилось в ходе судебного заседания, женщина везде рассчитывалась чужой банковской картой. Таких эпизодов в уголовном деле фигурировало 62.

Потерпевший рассказал, что близких отношениях с подсудимой у него не было, общий бюджет не вели, каких-либо долговых обязательств перед ней он не имел. Разрешение тратить его денежные средства женщине никогда не давал, карту тоже не передавал, в том числе в июне 2019 года. Если выдавал деньги, то только наличные, либо они вместе ходили по магазинам. Пользовался банковской картой всегда самостоятельно, снимал наличность с карты, либо расплачивался картой сам, пин-код никому не сообщал. Он никогда не прибегал к услугам мобильного банка, как и к другим приложениям, считал, что через мобильный банк денежные средства могут похитить мошенники.

За время работы в должности капитана мужчина накопил три миллиона рублей, планировал приобрести жилье в Ставропольском крае, где живут его сестры. Летом 2019 года, после того, как поставили пластиковые окна, он выпил кружку пива, его принесли знакомые помощницы по дому. Мужчине стало плохо, после этого ничего не помнит. Дочь ему рассказывала, что он лежал в реанимации, потом перевели в неврологическое отделение, потом — в терапевтическое, затем — в хирургию. Там делали промывание, после чего он начал приходить в себя.

Потерпевший просил продать купленные подсудимой автомобили и золото и вернуть ему деньги. Считает, что во всем виноваты знакомые помощницы по хозяйству. Мужчина просил строго её не наказывать. В общей сложности с его счета были похищены деньги на сумму 2 069 974 рубля. Подсудимая обещала вернуть деньги, для этого планирует устроиться на работу.