В крупнейшем банке Австралии увидели риск в отказе от криптовалют

Commonwealth Bank of Australia (CBA), крупнейший австралийский банк, больше обеспокоен риском остаться вне криптовалют, чем теми, что связаны с внедрением этого класса активов. Об этом CEO CBA Мэтт Комин заявил в эфире Bloomberg TV.

В начале ноября учреждение объявило, что станет первым банком страны, который предложит клиентам доступ к цифровым активам. CBA анонсировал торговлю десятью криптовалютами через приложение CommBank.

В ходе интервью Комин ответил на вопрос об участии банка в криптовалютной индустрии:

"Мы понимаем риски вовлечения в отрасль, но большие видим в неучастии. Важно отметить, что у нас нет представления о самих ценах активов, мы рассматриваем их как очень волатильные и спекулятивные. При этом мы не думаем, что сектор и технологии исчезнут в ближайшем будущем".

Глава CBA предположил, что присутствие банка в отрасли будет шире, чем поддержка криптоторговли. Он подчеркнул, что в учреждении видят множество сценариев использования технологии блокчейн и сильный спрос со стороны потребителей.

"Поэтому мы хотим понять это, чтобы предоставить клиентам конкурентное предложение с правильным раскрытием рисков. Мы бы желали создать возможности в сфере DLT и технологии блокчейн, а также вокруг ее", — добавил Комин.

Напомним, австралийский сенатор Джейн Хьюм увидела большие возможности для страны в таком секторе криптоиндустрии, как DeFi.