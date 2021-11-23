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В Латвии выследили подозреваемого в создании скам-проекта, похитившего €500 000

В Латвии выследили подозреваемого в создании скам-проекта, похитившего €500 000


Правоохранители задержали в Латвии подозреваемого в создании мошеннического криптовалютного проекта, скрывшегося с €500 000 пострадавших. 


https://twitter.com/guardiacivil/status/1463130218751795207

По данным Гражданской гвардии Испании, задержанный является создателем проекта и одноименного токена Hodlife. Он продвигал мошенническую платформу в соцсетях и нанял актера, представлявшегося в видео основателем якобы перспективной площадки, которая обещает быструю прибыль.


В июне прошлого года создатель Hodlife совершил экзит-скам и скрылся с деньгами инвесторов. По предварительным оценкам, пострадали более тысячи вкладчиков, а сумма ущерба превысила €500 000.


Украденные средства отмывались через сервисы микширования, однако правоохранители смогли установить связь между различными кошельками и отследили злоумышленника. Он использовал фальшивые документы и действовал из Испании.


Интерпол искал подозреваемого с 2015 года. Его назвали «одним из крупнейших криптовалютных мошенников, базирующегося в Испании».


Ранее в Израиле арестовали основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами и отмывании средств.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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