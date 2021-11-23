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В Мордовии полицейские провели лекции для студентов и школьников по профилактике экстремизма

В Мордовии полицейские провели лекции для студентов и школьников по профилактике экстремизма

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Мордовия и представители подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Саранску провели для студентов и школьников обучающие занятия, сообщает Министерство внутренних дел по Республике Мордовия. 

Мероприятия прошли в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» на базе средней общеобразовательной школы № 24 города Саранска, Саранского кооперативного института и Саранского электромеханического колледжа.

Полицейские объяснили значение понятий «терроризм» и «экстремизм», рассказали об ответственности, которую несет каждый гражданин за участие в экстремистской деятельности. Особое внимание спикеры уделили уголовным наказаниям за распространение в интернете информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства.

# Общество
По материалам: edu.ru

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