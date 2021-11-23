В Москве обсудили международное научное сотрудничество в Арктике

В Москве состоялась встреча старших должностных лиц Арктического совета, на которой обсуждалась координация научных исследований в Арктике, сообщает Фонд Росконгресс.

Мероприятие было организовано в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг.

«Российское председательство нацелено на повышение эффективности научной деятельности и практической применимости ее результатов в Арктике. Намерены оптимизировать использование научной инфраструктуры, продвигать использование передовых технологий и лучшей практики при реализации совместных проектов», – подчеркнул посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Он уточнил, что одной из площадок научного сотрудничества в высоких широтах может стать международная арктическая станция «Снежинка» на Ямале. Проект, ориентированный на совместные исследования в области безуглеродной энергетики,