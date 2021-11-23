В Москве подвели итоги реализации мероприятия федпроекта «Современная школа» по поддержке учащихся с ОВЗ

Более 300 человек из различных регионов России приняли участие в III Всероссийской конференции «Итоги реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ в 2021 году», информирует Минпросвещения России.

Мероприятие прошло на базе Института коррекционной педагогики Российской академии образования (РАО). В конференции приняла участие директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

В своём обращении к участникам конференции Лариса Фальковская рассказала об основных итогах реализации проекта в течение трёх лет.

«Одно из важнейших направлений на сегодняшний день – переформатирование деятельности коррекционных школ. Они будут не только обучать детей, но и оказывать методическую помощь педагогическим работникам инклюзивных школ, а также психолого-педагогическую помощь ребятам и их родителям. Со следующего года важно уделить особое внимание выявлению лучших практик в области организации такой работы», – подчеркнула Лариса Фальковская.

Директор Института коррекционной педагогики РАО Татьяна Соловьёва проинформировала о мероприятиях по научно-методическому сопровождению проекта и его участников. А представители образовательных учреждений города Новотроицка Оренбургской области и города Железногорска Красноярского края представили региональный опыт реализации проекта в 2020 и 2021 годах.

Конференция продолжит работу 23 ноября. В рамках мероприятия будут объявлены победители третьего Всероссийского конкурса «Доброшкола», который проводится Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Институтом коррекционной педагогики РАО в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» среди образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.