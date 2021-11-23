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В Москве, в поселении Щаповском, началось строительство школы, рассчитанной на 800 учеников

В Москве, в поселении Щаповском, началось строительство школы, рассчитанной на 800 учеников

В Москве, в поселении Щаповском, началось строительство школы, рассчитанной на 800 учеников (650 школьников и 150 дошкольников), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Здание планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

«В поселении Щаповском ТиНАО будет построена школа на 800 мест с дошкольным отделением. В настоящее время ведутся работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты», – сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новую школу планируют оснастить современным оборудованием для учебы, физического и творческого развития детей. Территория вокруг здания будет благоустроена.

С 2011 года в городе построили 453 таких здания: 324 детских сада и 129 школ. В планах на 2022–2024 годы – строительство еще 137 зданий образовательных организаций. 81 из них возведут за счет городского бюджета.

# Общество
По материалам: edu.ru

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