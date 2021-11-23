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В национальном парке «Красноярские Столбы» создана экостанция

В национальном парке «Красноярские Столбы» создана экостанция

В национальном парке «Красноярские Столбы» создана экостанция и внедрена современная модель дополнительного образования естественно-научной направленности, сообщает Федеральный центр дополнительного образования. 

В 2021 году национальный парк «Красноярские Столбы» стал первой особо охраняемой природной территорией федерального значения. Ранее нацпарк получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей и взрослых, что стало предпосылкой включения нацпарка в повестку федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

После получения лицензии в 2020 году на портале «Навигатор дополнительного образования Красноярского края» была размещена первая программа дополнительного образования естественно-научной направленности нацпарка – «Заповедный натуралист», посвященная знакомству с заповедным делом и основами мониторинга биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях, состоящая из четырех модулей: «Ботаника», «Мониторинг растительного мира», «Зоология» и «Мониторинг животного мира».

В 2021 году благодаря победе в конкурсе грантов для особо охраняемых природных территорий Благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» национальный парк «Красноярские Столбы» получил поддержку на реализацию проекта «Есть дело до лесного дела» и материально-техническое обеспечение одноименной дополнительной общеобразовательной программы, состоящей из пяти модулей: «Основы лесоведения», «Заповедные леса», «Основы лесной таксации», «Лесные пожары и причины их возникновения» и «Основы лесовосстановления».

В ноябре 2021 года в нацпарке будет открыт научно-познавательный центр «Нарым». Центр будет построен в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Он позволит «Красноярским Столбам» стать одной из главных экологообразовательных площадок Сибирского федерального округа и реализовывать образовательные программы не только для жителей Красноярского края, но и других регионов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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