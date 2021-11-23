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В России предлагают ввести обязательную видеозапись переговоров по продаже машин

В России предлагают ввести обязательную видеозапись переговоров по продаже машин

10:54  Автор: Марьям Гулалиева



Члены Ассоциации юристов России (АЮР) предлагают в обязательном порядке фиксировать на видео переговоры в автосалоне по продаже машины — эта запись может понадобиться в случае судебных разбирательств из-за возможного обмана со стороны продавца. Об этом сообщает во вторник «Российская газета».

По закону профессиональные продавцы — автосалоны и дилеры — должны соблюдать права потребителя. При этом автомобиль является технически сложным товаром. Чтобы вернуть его, нужны веские причины. Одна из них — обман продавца.

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обмана в автосалонах


В Ассоциации считают, что следует возложить обязанность на продавцов автомобилей фиксировать на видео переговоры, предшествующие заключению договора купли-продажи конкретного товара. Диск с этой записью должен оформляться в качестве приложения к сделке в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, считают в АЮР.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что перед покупкой автомобиля следует прочитать отзывы об автосалонах, с осторожностью рассматривать предложения с ценой ниже рыночной. Кроме того, следует вдумчиво изучить договор до его подписания. В ведомстве зафиксировали рост количества обращений граждан, которые столкнулись с обманом и навязыванием дополнительных товаров и услуг при покупке новых и подержанных машин в автосалонах.



#авто


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По материалам: pnp.ru

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