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В Санкт-Петербурге прошел первый финал Национальной технологической олимпиады Junior

В Санкт-Петербурге прошел первый финал Национальной технологической олимпиады Junior

Первый финал Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior) для 5–7-х классов состоялся в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходило в Академии цифровых технологий. В финале приняли участие 96 школьников из 14 регионов России. Заявки подали более 22 тысяч школьников из 85 регионов страны.

Соревнования организованы Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Серия финалов будет проходить еще в семи городах: Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Королеве, Новосибирске, Уфе и Чебоксарах. На олимпиаду приглашены более 600 участников. Они были отобраны среди 22 тысяч школьников, которые подавали заявки на участие в олимпиаде.

Олимпиада имеет профориентационную направленность. В рамках заключительного этапа ребята прошли испытания в пяти номинациях: «Технологии для виртуального мира», «Технологии для космоса», «Технологии для мира роботов», «Технологии для среды обитания» и «Технологии для человека».

Школьники создавали приложения и программы, участвовали в тематических испытаниях, примеряли на себя роли представителей разных профессий и решали поставленные перед ними профессиональные задачи.

В каждой сфере были определены победители и призеры. Их наградили дипломами и тематическими подарками. В будущем школьники смогут участвовать в Национальной технологической олимпиады для 8–11-х классов, победители которой получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.

Национальная технологическая олимпиада (НТО) включена в федеральный план мероприятий, посвященных Году науки и технологий в России. Соревнования проводятся при координации Министерства науки и высшего образования РФ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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