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В Севастополе с 22 по 29 ноября проходит VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Севастополе с 22 по 29 ноября проходит VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Севастополе с 22 по 29 ноября проходит VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает пресс-служба Правительства Севастополя. 

Мероприятие состоится в очно-дистанционном формате. В этом году на базе десяти площадок организаций среднего профессионального образования будут соревноваться 186 конкурсантов. Оценивать навыки конкурсантов будут 313 экспертов. В организации и проведении мероприятия окажут содействие 182 волонтера.

Чемпионат состоится по 20 компетенциям, в числе которых «Туризм», «Организация экскурсионных услуг», «Ресторанный сервис», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Медицинский и социальный уход» и прочие.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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