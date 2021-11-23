В Шелеховском районе автовоз с восемью иномарками съехал в кювет

В Шелеховском районе на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в районе посёлка Чистые Ключи около 16:30 автовоз Freightliner с восемью иномарками съехал в кювет. Предварительно установлено, что 57-летний водитель не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате ДТП никто не пострадал, движение автомашин не ограничено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.





В Шелеховском районе на трассе перевернулся автопоезд с семью иномарками

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