В Швеции обиделись на российскую "насмешку" над планами военной помощи Украине

Вадим Карасев

Эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин заявила, что Москва "насмехается" над планами Швеции отправить военных на помощь Украине. Таким образом она прокомментировала недавнюю публикацию российского посольства в Facebook.

Дипломаты напомнили, что шведы уже направляли войска на Украину в 1709 году, но потерпели поражение в Полтавской битве. Они отметили: российское государство "сбросило Швецию со сверхдержавных высот", однако уроков из этого извлечено не было.

"Так Россия высмеивает Швецию. Что можно сказать, так это то, что у России сильный военный потенциал, он использовался и раньше", – прокомментировала ситуацию Паллин.

Как сообщал Ruposters, ранее США нашли повод отправить оружие и военных инструкторов на Украину – это случится в связи с тем, что Россия якобы наращивает силы вблизи украинской границы.

Сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной появились в ряде американских СМИ, таких как The Washington Post, Politico и CNN. В качестве доказательств были опубликованы спутниковые снимки российской военной техники, дислоцированной в Смоленской области. В Кремле посчитали эти публикации недостойными внимания, а в Киеве и вовсе встретили их с недоумением. После этого в Пентагоне потребовали от Москвы объяснить перемещения войск на западе России, а в западных СМИ продолжилось нагнетание.