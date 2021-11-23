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В столице стартовал Московский технологический форум

В столице стартовал Московский технологический форум

В столице стартовал Московский технологический форум, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Мероприятие пройдет в режиме онлайн до 26 ноября. 

Участники смогут познакомиться с эффективными моделями образования школьников по предмету «Технология». В форуме примут участие ведущие мастера, почетные работники образования, эксперты всероссийских конкурсов профессионального мастерства, представители вузов и компаний столицы.

В рамках деловой программы форума пройдут дискуссии, на которых обсудят содержание уроков технологии, компетенции современного педагога, подходы к организации занятий с использованием передового оборудования инженерных классов и цифровых ресурсов. Также эксперты рассмотрят технологическое образование в контексте подготовки к конкурсам, олимпиадам и чемпионату WorldSkills Russia.

«Московский технологический форум уже в четвертый раз предоставляет столичным педагогам возможность поделиться успешными практиками в области преподавания предмета «Технология», обсудить актуальные вопросы его развития и содержания. Данная дисциплина включает робототехнику, 3D-моделирование, прототипирование, лазерные технологии и много других направлений, требующих высочайшей профессиональной подготовки. Форум выступает в том числе как площадка повышения квалификации для московских учителей», – сказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Московский технологический форум проводится Городским методическим центром с целью развития профессиональных компетенций педагогов, обмена инновационными практиками преподавания предмета «Технология» и эффективного взаимодействия школ с образовательным пространством столицы. В прошлом году участниками форума стали более 1300 человек.

# Общество
По материалам: edu.ru

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