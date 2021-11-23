В Томской области стартовал конкурс лучших практик методических разработок

В колледжах и техникумах стартовал третий конкурс «Лучшие практики методических разработок в системе профессионального образования Томской области» для мастеров производственного обучения и педагогов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента профессионального образования региона.



Педагоги представят методики, которые помогают им в работе со студентами при подготовке к демонстрационному экзамену и производственной практике, оказанию психолого-педагогической поддержки и адаптации к учебной программе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.



Заявки принимаются до 26 ноября по электронной почте [email protected].



20 декабря состоится подведение итогов. Лучшие работы будут размещены на сайте Регионального центра развития профессиональных компетенций, которыми могут воспользоваться все педагоги Томской области.



Конкурс направлен на поддержку и популяризацию научного, методического и творческого потенциала педагогических работников, обеспечивающих развитие и достижение качества профессионального образования на уровне передовых практик и профессиональных стандартов.