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В Томской области стартовал конкурс лучших практик методических разработок

В Томской области стартовал конкурс лучших практик методических разработок

В колледжах и техникумах стартовал третий конкурс «Лучшие практики методических разработок в системе профессионального образования Томской области» для мастеров производственного обучения и педагогов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента профессионального образования региона.
 
Педагоги представят методики, которые помогают им в работе со студентами при подготовке к демонстрационному экзамену и производственной практике, оказанию психолого-педагогической поддержки и адаптации к учебной программе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
 
Заявки принимаются до 26 ноября по электронной почте [email protected].
 
20 декабря состоится подведение итогов. Лучшие работы будут размещены на сайте Регионального центра развития профессиональных компетенций, которыми могут воспользоваться все педагоги Томской области.
 
Конкурс направлен на поддержку и популяризацию научного, методического и творческого потенциала педагогических работников, обеспечивающих развитие и достижение качества профессионального образования на уровне передовых практик и профессиональных стандартов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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