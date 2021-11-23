В Волгоградской области более 11 тысяч школьников присоединились к волонтерскому движению

В Волгоградской области более 11 тысяч школьников присоединились к волонтерскому движению, из них тысяча ребят – в 2021 году, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Популяризации движения способствует развитию сети центров школьного добровольчества в регионе, которая уже включает 18 отделений.

Отмечается, что центры школьного добровольчества работают на базе школ, где воспитанники проходят обучение, готовятся к мероприятиям, создают проекты, например, более 50 школьников ведут активную работу в новом волонтерском центре города Михайловки.

В Волгоградской области в настоящий момент проходят ознакомительные мероприятия по волонтерской деятельности: встречи уже состоялись в Волгограде и Волжском, Еланском и Среднеахтубинском районах. В ближайшие дни семинары пройдут в Николаевском, Светлоярском, Городищенском, Киквидзенском районах и учреждениях регионального центра.

Проекты по поддержке волонтерского движения и профильных объединений, созданию современной инфраструктуры для активистов, их сопровождению реализуются в рамках нацпроекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.