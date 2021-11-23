Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Волгоградской области более 11 тысяч школьников присоединились к волонтерскому движению

В Волгоградской области более 11 тысяч школьников присоединились к волонтерскому движению

В Волгоградской области более 11 тысяч школьников присоединились к волонтерскому движению

В Волгоградской области более 11 тысяч школьников присоединились к волонтерскому движению, из них тысяча ребят – в 2021 году, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Популяризации движения способствует развитию сети центров школьного добровольчества в регионе, которая уже включает 18 отделений.

Отмечается, что центры школьного добровольчества работают на базе школ, где воспитанники проходят обучение, готовятся к мероприятиям, создают проекты, например, более 50 школьников ведут активную работу в новом волонтерском центре города Михайловки.

В Волгоградской области в настоящий момент проходят ознакомительные мероприятия по волонтерской деятельности: встречи уже состоялись в Волгограде и Волжском, Еланском и Среднеахтубинском районах. В ближайшие дни семинары пройдут в Николаевском, Светлоярском, Городищенском, Киквидзенском районах и учреждениях регионального центра.

Проекты по поддержке волонтерского движения и профильных объединений, созданию современной инфраструктуры для активистов, их сопровождению реализуются в рамках нацпроекта «Образование». 

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Исландии найдены четыре могилы времен заселения острова
В Исландии найдены четыре могилы времен заселения острова
В Швеции обиделись на российскую "насмешку" над планами военной помощи Украине
В Швеции обиделись на российскую "насмешку" над планами
Похолодание и усиление ветра ожидаются в конце ноября в Иркутской области
Похолодание и усиление ветра ожидаются в конце ноября в Иркутской
Поезд насмерть сбил жителя Тайшетского района
Поезд насмерть сбил жителя Тайшетского района
Минздрав РФ разработал новые правила получения справок для водителей
Минздрав РФ разработал новые правила получения справок для водителей
Ангарчанка перевела мошенникам миллион рублей, накопленный с пенсии за 15 лет
Ангарчанка перевела мошенникам миллион рублей, накопленный с пенсии
Новую дизельную электростанцию установили в селе Голуметь Черемховского района
Новую дизельную электростанцию установили в селе Голуметь
В Шелеховском районе автовоз с восемью иномарками съехал в кювет
В Шелеховском районе автовоз с восемью иномарками съехал в кювет
В Севастополе с 22 по 29 ноября проходит VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Севастополе с 22 по 29 ноября проходит VI Региональный чемпионат
Старшеклассников Курганской области приглашают на профориентационный проект
Старшеклассников Курганской области приглашают на профориентационный
В благовещенском «IT-кубе» появилось новое направление подготовки
В благовещенском «IT-кубе» появилось новое направление подготовки
Студенты камчатских колледжей сдают демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Студенты камчатских колледжей сдают демонстрационный экзамен по

Топ на сегодня

Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
Марине Хлебниковой спасают глаза
Марине Хлебниковой спасают глаза
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов

Еще по теме

В Волгоградской области новые центры поддержки добровольчества объединили 5 тысяч волонтеров
В Волгоградской области открываются новые волонтерские центры
Более 30 тысяч школьников Волгоградской области занимаются в «Точках роста»
В Волгоградской области завершилась профильная военно-историческая смена