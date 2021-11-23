Житель Якутска потерял 3 млн рублей на «покупке» криптовалюты

31-летний житель Якутска стал жертвой лжеброкеров, которые предложили ему заработать на криптовалютах. Об этом сообщает местное МВД.

Пострадавший увидел рекламу инвестиционной кампании в социальных сетях и оставил свой номер на сайте. Вскоре ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей фирмы. Она рассказала, что заработок формируется от удачных сделок по купле-продаже криптовалюты.

В общей сложности "инвестор" перечислил на счет лжеброкеров 3,1 млн рублей.

Россиянин понял, что общался с мошенниками, когда «сотрудник финансового департамента» сообщил ему о проблеме с выводом средств из-за "недостаточного оборота по карте" и попросил еще денег.

Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, в июне жительница Якутска потеряла более 200 000 рублей в попытке инвестировать в криптовалюты.