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Житель Якутска потерял 3 млн рублей на «покупке» криптовалюты

Житель Якутска потерял 3 млн рублей на «покупке» криптовалюты


31-летний житель Якутска стал жертвой лжеброкеров, которые предложили ему заработать на криптовалютах. Об этом сообщает местное МВД.


Пострадавший увидел рекламу инвестиционной кампании в социальных сетях и оставил свой номер на сайте. Вскоре ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей фирмы. Она рассказала, что заработок формируется от удачных сделок по купле-продаже криптовалюты.


В общей сложности "инвестор" перечислил на счет лжеброкеров 3,1 млн рублей.


Россиянин понял, что общался с мошенниками, когда «сотрудник финансового департамента» сообщил ему о проблеме с выводом средств из-за "недостаточного оборота по карте" и попросил еще денег.


Полиция открыла уголовное производство.


Напомним, в июне жительница Якутска потеряла более 200 000 рублей в попытке инвестировать в криптовалюты.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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