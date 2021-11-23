Жителя Братска приговорили к трем годам колонии за призывы к экстремизму в интернете

1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил 25-летнего братчанина к трем годам колонии за призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

Установлено, что с 2018 по 2020 годы мужчина жил в Братске и систематически публиковал на личной странице социальной сети «ВКонтакте» призывы к экстремизму. Там же он размещал материалы, оправдывающие совершение массовых террористических актов.