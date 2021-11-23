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Жителям Узбекистана разрешили покупать криптовалюты на биржах

Жителям Узбекистана разрешили покупать криптовалюты на биржах


Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана внесло изменения в положения криптовалютной торговли на лицензированных биржах, предоставив жителям страны возможность торговать цифровыми валютами.


Согласно обновленным правилам, резиденты Узбекистана смогут покупать, продавать и обменивать криптоактивы на получивших лицензию биржах за национальную валюту. Нерезиденты могут торговать за иностранную валюту.


Документ также закрепляет возможность выпуска юрлицами токенов и размещения их на биржах. Необеспеченные токены размещать на площадках запрещается. 


В этом контексте токен понимается как единица учета, обеспеченная материальным или иным имуществом и используемая в целях привлечения инвестиций в деятельность, объяснили ForkLog в НАПУ. 


Смягчение норм в ведомстве объяснили изменившимся подходом граждан к инвестированию в криптовалюты - в НАПУ считают, что он стал более рациональным и взвешенным.


Ранее жителям Узбекистана было запрещено покупать криптовалюты, а также использовать их как средство платежа на территории страны - в сентябре в ЦБ исключили, что биткоин когда либо сможет использоваться в стране в этом качестве.


В апреле НАПУ вынесло документ, снимающий запрет на покупку криптоактивов для резидентов, на общественное обсуждение.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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