13-летняя британка нашла клад из топоров бронзового века
Сегодня, 09:10
Молодому специалисту по обнаружению металлов Милли Хардвик везет почти на каждой охоте за сокровищами — и на своих третьих раскопках она нашла клад из топоров бронзового века, такое бывает “раз в жизни”.
13-летняя Милли обнаружила золотые монеты и пуговицы, когда гуляла с 51-летним папой Колином, но удивила своей находкой из 65 артефактов, датируемых 1300 годом до н. э.
Мама Клэр, 48 лет, из Милденхолла, Саффолк, сказала: “Это удивительная находка. Другие поисковики действительно рады за нее”.
Милли рассказала: “Всякий раз, когда я выхожу, я нахожу вещи. Я нашла позолоченную пуговицу и монету королевы Елизаветы”.
"Просто приятно находиться в поле в течение нескольких часов, и когда вы слышите сигнал, это может быть буквально что угодно".
Она добавила: "В прошлое воскресенье, когда мы гуляли, кто-то остановился, посмотрел на меня и спросил: "Это ты нашла клад с топорами?"
"А потом ко мне подошел другой человек и сделал то же самое".
По материалам: Sivator