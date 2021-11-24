13-летняя британка нашла клад из топоров бронзового века

Молодому специалисту по обнаружению металлов Милли Хардвик везет почти на каждой охоте за сокровищами — и на своих третьих раскопках она нашла клад из топоров бронзового века, такое бывает “раз в жизни”.13-летняя Милли обнаружила золотые монеты и пуговицы, когда гуляла с 51-летним папой Колином, но удивила своей находкой из 65 артефактов, датируемых 1300 годом до н. э.Мама Клэр, 48 лет, из Милденхолла, Саффолк, сказала: “Это удивительная находка. Другие поисковики действительно рады за нее”.Милли рассказала: “Всякий раз, когда я выхожу, я нахожу вещи. Я нашла позолоченную пуговицу и монету королевы Елизаветы”."Просто приятно находиться в поле в течение нескольких часов, и когда вы слышите сигнал, это может быть буквально что угодно".Она добавила: "В прошлое воскресенье, когда мы гуляли, кто-то остановился, посмотрел на меня и спросил: "Это ты нашла клад с топорами?""А потом ко мне подошел другой человек и сделал то же самое".