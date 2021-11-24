15 фотографий, всю правду о которых рассказали закадровые снимки
Фотографии для соцсетей проходят строгий отбор, и в итоге на страничку загружаются только лучшие из лучших. При этом то, что творилось у них за кадром, остаётся тайной за семью печатями. Но некоторые всё же решаются поделиться закулисьем своих снимков, которое чаще всего оказывается ой каким далёким от финального кадра. Но мы и не против, ведь от такого диссонанса становится только веселее!
Котик — идеальный помощник
Парень сделал предложение, но у невесты не было маникюра. Подружка пришла на помощь
Что происходит за кадром
Красиво, но страшно
Фото и то, что было за кадром
Некоторые могут позволить себе только такие фото в самолёте
Девушка всегда поддержит
Красивый кадр можно сделать где угодно
То, чего не видно на рабочем созвоне
Работать из дома может быть сложновато, ведь пушистые коллеги так и норовят оторвать хозяина от важных дел.
Фото на пляже
Макияж в Инстаграме
Люди в соцсетях и реальности — это совершенно разные личности. Ведь фильтры и фоторедакторы ещё никто не отменял.
Когда нужно показать ноготочки, а платье подружки оказалось идеальным фоном
Важно выбрать правильный ракурс
Романтика
За кадром косплея
У фильмов за кадром тоже творится совсем не то, что на экране. Благодаря снимкам из закулисья можно понять, какая атмосфера царит на съёмках.