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15 фотографий, всю правду о которых рассказали закадровые снимки

15 фотографий, всю правду о которых рассказали закадровые снимки

Фотографии для соцсетей проходят строгий отбор, и в итоге на страничку загружаются только лучшие из лучших. При этом то, что творилось у них за кадром, остаётся тайной за семью печатями. Но некоторые всё же решаются поделиться закулисьем своих снимков, которое чаще всего оказывается ой каким далёким от финального кадра. Но мы и не против, ведь от такого диссонанса становится только веселее!

Котик — идеальный помощник

Парень сделал предложение, но у невесты не было маникюра. Подружка пришла на помощь

Что происходит за кадром

Красиво, но страшно

Фото и то, что было за кадром

Некоторые могут позволить себе только такие фото в самолёте

Девушка всегда поддержит

Красивый кадр можно сделать где угодно

То, чего не видно на рабочем созвоне

Работать из дома может быть сложновато, ведь пушистые коллеги так и норовят оторвать хозяина от важных дел.

Фото на пляже

Макияж в Инстаграме

Люди в соцсетях и реальности — это совершенно разные личности. Ведь фильтры и фоторедакторы ещё никто не отменял.

Когда нужно показать ноготочки, а платье подружки оказалось идеальным фоном

Важно выбрать правильный ракурс

Романтика

За кадром косплея

У фильмов за кадром тоже творится совсем не то, что на экране. Благодаря снимкам из закулисья можно понять, какая атмосфера царит на съёмках.


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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15 фотографий, всю правду о которых рассказали закадровые снимки
15 фотографий, всю правду о которых рассказали закадровые снимки
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