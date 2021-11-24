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16 образов от пародиста из России, который с юморком копирует образы знаменитостей

16 образов от пародиста из России, который с юморком копирует образы знаменитостей

У некоторых людей руки так и чешутся похихикать над знаменитостями. Один из таких людей — пародист из Инстаграма под ником Юрий Истерика. В своих работах он повторяет образы звёзд с помощью подручных материалов, которые можно найти дома или в магазине. Дорогие браслеты легко заменяются тёрками, вместо платья сойдёт и сумка, а дыня отлично сыграет роль лысины. Что из этого получается, вы можете увидеть ниже.

Ольга Бузова

Ким Кардашьян

Пенелопа Круз

Анджелина Джоли в фильме «Малефисента»

Ева Польна

Маша Распутина

Екатерина Варнава

Бритни Спирс

Михаил Шуфутинский

Селеста Барбер

Селеста Барбер сама с радостью делает пародии на фотографии знаменитостей и показывает, какими были бы эти снимки, если бы их делали обычные люди.

Джиджи Хадид

Бейонсе

Кейт Миддлтон

Куда лучше повторили костюмы королевской семьи в сериале «Корона». Здесь мы сравнили наряды принцессы Дианы в жизни и на экране.

Анна Седокова

Вера Брежнева

Zivert

Не обязательно пародировать знаменитостей — для шуточек подойдёт и ваш родственник. Так делает маленький Оги, который подшучивает над своим дядей-моделью.


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По материалам: Юмор

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16 образов от пародиста из России, который с юморком копирует образы знаменитостей
16 образов от пародиста из России, который с юморком копирует образы
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