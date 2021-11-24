16 образов от пародиста из России, который с юморком копирует образы знаменитостей
У некоторых людей руки так и чешутся похихикать над знаменитостями. Один из таких людей — пародист из Инстаграма под ником Юрий Истерика. В своих работах он повторяет образы звёзд с помощью подручных материалов, которые можно найти дома или в магазине. Дорогие браслеты легко заменяются тёрками, вместо платья сойдёт и сумка, а дыня отлично сыграет роль лысины. Что из этого получается, вы можете увидеть ниже.
Ольга Бузова
Ким Кардашьян
Пенелопа Круз
Анджелина Джоли в фильме «Малефисента»
Ева Польна
Маша Распутина
Екатерина Варнава
Бритни Спирс
Михаил Шуфутинский
Селеста Барбер
Селеста Барбер сама с радостью делает пародии на фотографии знаменитостей и показывает, какими были бы эти снимки, если бы их делали обычные люди.
Джиджи Хадид
Бейонсе
Кейт Миддлтон
Куда лучше повторили костюмы королевской семьи в сериале «Корона». Здесь мы сравнили наряды принцессы Дианы в жизни и на экране.
Анна Седокова
Вера Брежнева
Zivert
Не обязательно пародировать знаменитостей — для шуточек подойдёт и ваш родственник. Так делает маленький Оги, который подшучивает над своим дядей-моделью.