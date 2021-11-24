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16 очаровательных снимков, которые покажут, что беременность — это 9 милых и забавных месяцев в жизни пары

16 очаровательных снимков, которые покажут, что беременность — это 9 милых и забавных месяцев в жизни пары

Ожидание ребёнка — удивительный период, который в корне меняет жизнь пары. И несмотря на то, что в нём немало трудностей и открытий, эти 9 месяцев становятся забавным приключением, которое формирует у будущих родителей новые привычки и дарит радостные и трогательные моменты. Именно их мы и решили собрать в нашей сегодняшней подборке. Так что если вы не задумывались о том, каким трепетным и вместе с тем забавным может быть период беременности, скорее смотрите нашу подборку!

Спряталась

Моя переменная жена захотела блинчики посреди ночи. Доставлено!

Вы только посмотрите на это радостное лицо!

В период беременности подставка для телефона всегда под рукой

У жены была фотосессия для беременных, и мы сделали этот забавный снимок

Моя жена уже на 39 неделе беременности, но она хочет успеть посмотреть «Дэдпул 2»

Моя беременная жена купила эту прелесть для нашего будущего сына

Надпись: «Если потеряюсь, верните меня папе».

Беременная жена практикуется в пеленании на нашей собаке

Моя беременная жена решила пойти лечь спать пораньше

Зашёл в спальню и увидел эту забавную картину.

Моя жена беременна нашим первым ребёнком. Через 58 дней ПДР, так что мне пора начать практиковаться

Моя беременная жена отправила в магазин за продуктами для обеда. И вот, с чем она пришла

Моя жена беременна, и она подумала, что будет очень забавно сделать такой снимок с нашей собакой

С такого ракурса лапки нашего пёсика выглядят так, будто принадлежат моей жене.

Эти двое стали неразлучны с того момента, как моя жена забеременела

Сегодня у моей жены ПДР, и думаю, что наша кошка это знает.

Мой муж сделал мне презент, чтобы мне было, чем отбиваться от незнакомцев или бестактных людей, которые тянутся потрогать мой живот без спроса

Надпись: «Не трогать».

Моя беременная жена запеленала нашего кота, чтобы набраться опыта

Скитлс не в восторге от такого расклада.

Моей беременной жене захотелось протестировать кресло для малыша, которое мы купили

Я несколько недель умолял жену разрешить мне нарисовать у неё на животе, и вот она позволила мне это сделать

Ну а впереди героев нашей подборки ожидает куда более насыщенное и прекрасное время!


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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