16 очаровательных снимков, которые покажут, что беременность — это 9 милых и забавных месяцев в жизни пары
Ожидание ребёнка — удивительный период, который в корне меняет жизнь пары. И несмотря на то, что в нём немало трудностей и открытий, эти 9 месяцев становятся забавным приключением, которое формирует у будущих родителей новые привычки и дарит радостные и трогательные моменты. Именно их мы и решили собрать в нашей сегодняшней подборке. Так что если вы не задумывались о том, каким трепетным и вместе с тем забавным может быть период беременности, скорее смотрите нашу подборку!
Спряталась
Моя переменная жена захотела блинчики посреди ночи. Доставлено!
Вы только посмотрите на это радостное лицо!
В период беременности подставка для телефона всегда под рукой
У жены была фотосессия для беременных, и мы сделали этот забавный снимок
Моя жена уже на 39 неделе беременности, но она хочет успеть посмотреть «Дэдпул 2»
Моя беременная жена купила эту прелесть для нашего будущего сына
Надпись: «Если потеряюсь, верните меня папе».
Беременная жена практикуется в пеленании на нашей собаке
Моя беременная жена решила пойти лечь спать пораньше
Зашёл в спальню и увидел эту забавную картину.
Моя жена беременна нашим первым ребёнком. Через 58 дней ПДР, так что мне пора начать практиковаться
Моя беременная жена отправила в магазин за продуктами для обеда. И вот, с чем она пришла
Моя жена беременна, и она подумала, что будет очень забавно сделать такой снимок с нашей собакой
С такого ракурса лапки нашего пёсика выглядят так, будто принадлежат моей жене.
Эти двое стали неразлучны с того момента, как моя жена забеременела
Сегодня у моей жены ПДР, и думаю, что наша кошка это знает.
Мой муж сделал мне презент, чтобы мне было, чем отбиваться от незнакомцев или бестактных людей, которые тянутся потрогать мой живот без спроса
Надпись: «Не трогать».
Моя беременная жена запеленала нашего кота, чтобы набраться опыта
Скитлс не в восторге от такого расклада.
Моей беременной жене захотелось протестировать кресло для малыша, которое мы купили
Я несколько недель умолял жену разрешить мне нарисовать у неё на животе, и вот она позволила мне это сделать
Ну а впереди героев нашей подборки ожидает куда более насыщенное и прекрасное время!