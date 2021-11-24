17 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и странных пассажиров

Метро — это не просто общественный транспорт, который позволяет быстро и без пробок перемещаться по городу, но и особый мир со своей атмосферой. Там частенько можно встретить весьма необычных пассажиров. Иногда они вызывают умиление, иногда смех, а иногда и много вопросов, ответы на которые найти не получится. Мы собрали для вас несколько примеров странных персонажей из подземки.

Альтернативное использование маски

Зло в метро Нью-Йорка

Хороший шарфик

Просто кролик в солнечных очках

Животные частенько выступают в роли милейших попутчиков, которые скрашивают поездку остальным пассажирам. Об этом у нас есть подборка.

Унесённые призраками

У бабушки отличный стиль

Какой странный питомец

Странная сущность в метро Нью-Йорка

Обычный день в лондонском метро

Спайдер-саксофонист

Панк не мёртв, просто спит

Красиво жить не запретишь

Кажется, кто-то изобрёл машину времени

Самозащита

Парень кормит котёнка в метро

Джоконда

История игрушек

А каких необычных пассажиров встречали в метро вы?