Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

17 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и странных пассажиров

17 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и странных пассажиров

Метро — это не просто общественный транспорт, который позволяет быстро и без пробок перемещаться по городу, но и особый мир со своей атмосферой. Там частенько можно встретить весьма необычных пассажиров. Иногда они вызывают умиление, иногда смех, а иногда и много вопросов, ответы на которые найти не получится. Мы собрали для вас несколько примеров странных персонажей из подземки.

Альтернативное использование маски

Зло в метро Нью-Йорка

Хороший шарфик

Просто кролик в солнечных очках

Животные частенько выступают в роли милейших попутчиков, которые скрашивают поездку остальным пассажирам. Об этом у нас есть подборка.

Унесённые призраками

У бабушки отличный стиль

Какой странный питомец

Странная сущность в метро Нью-Йорка

Обычный день в лондонском метро

Спайдер-саксофонист

Панк не мёртв, просто спит

Красиво жить не запретишь

Кажется, кто-то изобрёл машину времени

Самозащита

Парень кормит котёнка в метро

Джоконда

История игрушек

А каких необычных пассажиров встречали в метро вы?


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Вышел тизер второго сезона сериала "Эйфория"
Вышел тизер второго сезона сериала "Эйфория"
Китайские власти запретили знаменитостям показывать роскошь в соцсетях
Китайские власти запретили знаменитостям показывать роскошь в соцсетях
СМИ: Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд
СМИ: Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд
Власти Южной Кореи намекнули на введение налога на NFT
Власти Южной Кореи намекнули на введение налога на NFT
В Индии наблюдался дисконт в цене биткоина после регуляторных инициатив властей
В Индии наблюдался дисконт в цене биткоина после регуляторных
ClearView AI вошла в десятку самых точных систем распознавания лиц
ClearView AI вошла в десятку самых точных систем распознавания лиц
Платформа eToro ограничит доступ к Cardano и Tron клиентам из США
Платформа eToro ограничит доступ к Cardano и Tron клиентам из США
Apple подала в суд на разработчика шпионских программ NSO Group
Apple подала в суд на разработчика шпионских программ NSO Group
Мужчина купил картину за гроши, но через неделю понял, что больше никогда не будет работать — ведь он миллионер
Мужчина купил картину за гроши, но через неделю понял, что больше
Лунный день сегодня 24 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 24 ноября 2021 года
17 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и странных пассажиров
17 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и
Сайд-скроллер Greak: Memories of Azur доберется до Xbox One
Сайд-скроллер Greak: Memories of Azur доберется до Xbox One

Топ на сегодня

На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении
Лариса Долина рассказала о новом бойфренде, конфликте с Валей Карнавал и симпатии к Путину: "Он мне нравится по-мужски"
Лариса Долина рассказала о новом бойфренде, конфликте с Валей
Сын Дмитрия Шепелева заинтересовался вопросами секса
Сын Дмитрия Шепелева заинтересовался вопросами секса

Еще по теме

Пассажиров метро в Нью-Йорке эвакуируют из-за сообщений о взрыве
Пример для подражания: как должны выглядеть вагоны метро (ФОТО)
В метро Лондона прогремел взрыв: идет эвакуация
«Старая Деревня» закрыта на вход: подозрительная коробка на платформе