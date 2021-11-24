17 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и странных пассажиров
Сегодня, 14:20
Метро — это не просто общественный транспорт, который позволяет быстро и без пробок перемещаться по городу, но и особый мир со своей атмосферой. Там частенько можно встретить весьма необычных пассажиров. Иногда они вызывают умиление, иногда смех, а иногда и много вопросов, ответы на которые найти не получится. Мы собрали для вас несколько примеров странных персонажей из подземки.
Альтернативное использование маски
Зло в метро Нью-Йорка
Хороший шарфик
Просто кролик в солнечных очках
Животные частенько выступают в роли милейших попутчиков, которые скрашивают поездку остальным пассажирам. Об этом у нас есть подборка.
Унесённые призраками
У бабушки отличный стиль
Какой странный питомец
Странная сущность в метро Нью-Йорка
Обычный день в лондонском метро
Спайдер-саксофонист
Панк не мёртв, просто спит
Красиво жить не запретишь
Кажется, кто-то изобрёл машину времени
Самозащита
Парень кормит котёнка в метро
Джоконда
История игрушек
А каких необычных пассажиров встречали в метро вы?
По материалам: Юмор