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25 ноября состоится прощание с главным врачом Иркутского диагностического центра Игорем Ушаковым

25 ноября состоится прощание с главным врачом Иркутского диагностического центра Игорем Ушаковым

25 ноября состоится прощание с главным врачом Иркутского диагностического центра Игорем Васильевичем Ушаковым. В 12:30 в Иркутском диагностическом центре, на улице Байкальская, 109, в 14:00 — на кладбище «Покровский погост» в селе Пивовариха.

Он скончался утром 22 ноября от коронавируса. Игорь Ушаков впервые в Иркутской области внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие современные виды исследований.

Игорь Васильевич Ушаков родился 25 сентября 1957 года в Иркутске. В 1980 году окончил лечебно-профилактический факультет Иркутского государственного медицинского института. С 1985 по 1987 год обучался в клинической ординатуре на кафедре факультетской терапии ИГМИ. В 1997 году стажировался в центре обучения МИДа Японии. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Заболеваемость и инвалидность, принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при болезнях органов дыхания». С 2008 года возглавил ИДЦ.

Задолго до открытия Иркутского диагностического центра Игорь Васильевич изучал опыт управления ведущими диагностическими центрами страны, МНТК «Микрохирургия глаза», крупными клиниками Японии, Германии, Франции, США. Это позволило Иркутскому диагностическому центру в своей работе с самого начала установить планку высоких стандартов по организации деятельности, качеству оказания медицинской помощи, компьютеризации, пациенториентированности. В последующем Центр стал площадкой для ознакомления своих инновационных разработок многими делегациями из разных городов России и разных стран.

В 2017 году по инициативе Игоря Ушакова приступили к реализации масштабного проекта – строительство филиала Диагностического центра в Братске. Через год филиал был открыт. А в 2020 году также по проекту Игоря Васильевича в Иркутске открылась новая суперсовременная лаборатория - одна из крупнейших на территории от Урала до Дальнего Востока.

Коллектив редакции IRK.ru выражает соболезнования родным и близким Игоря Васильевича Ушакова.

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По материалам: irk

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