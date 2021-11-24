601 случай заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки

За прошедшие сутки в Иркутской области зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 135 725 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб 24 ноября.

На лечении находятся 5 260 пациентов, за сутки выписали 106 человек. Общее число выздоровевших достигло 111 550, за сутки с вирусом справились 365 пациентов. За сутки умерло 29 человек от COVID-19 (всего 6 190), от сопутствующих заболеваний — 1 (530).

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