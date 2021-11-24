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8 минут геймплея Chorus — релиз игры состоится уже 3 декабря

8 минут геймплея Chorus — релиз игры состоится уже 3 декабря


Издательство Deep Silver в 2020 году на мероприятии Xbox Inside анонсировало игру Chorus. Релиз проекта состоится уже скоро — 3 декабря 2021 года. Сегодня канал IGN опубликовал эксклюзив — 8 минут геймплея игры Chorus, который вы можете видеть ниже.


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Игра Chorus уже доступна на приставках Xbox One и Xbox Series X | S для предварительного заказа по цене в $39,99. Chorus — это космический боевик, в котором предстоит активно сражаться с врагами, улучшать свой корабль и пытаться разобраться с прошлым главной героини Нары.

Chorus Pre-Order

Помогите Наре разобраться с породившим ее темным культом. Осваивайте разрушительное оружие и развивайте ментальные способности в этом уникальном космическом шутере. Слейтесь сознаниями с разумным истребителем «Форсейкен», исследуйте древние храмы, сражайтесь в открытом космосе и шагните за пределы этой реальности. П
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По материалам: newxboxone

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