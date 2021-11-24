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964 954 жителя Иркутской области поставили первый компонент вакцины от коронавируса

964 954 жителя Иркутской области поставили первый компонент вакцины от коронавируса

В Иркутской области 964 954 человека поставили первый компонент вакцины от коронавируса, вторую прививку поставили 668 670 граждан. Для создания коллективного иммунитета в регионе необходимо привить 1 437 923 человека, следует из карты вакцинации жителей Приангарья.

Лидером вакцинации является Иркутск. Первый компонент вакцины поставили 324 369 иркутян. На втором месте — Братск, там привились 85 372 жителя. Далее Ангарск, где первый компонент поставили 74 872 жителя.

По данным на 24 ноября, в Иркутской области с начала пандемии выявлено 135 725 случаев заражения COVID-19, за стуки заразился 601 человек, выздоровели 365 граждан.

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По материалам: irk

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