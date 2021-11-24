Александр Васильев был вынужден сделать четыре прививки от коронавируса

62-летний историк моды Александр Васильев теперь переживает за свое здоровье. Критик серьезно заболел в апреле прошлого года вслед за Надеждой Бабкиной. Александр считает, что заразился от нее, так как они оба снимались в передаче «Модный приговор». У обоих тест на коронавирус оказался отрицательным, однако симптомы были соответствующими. Васильеву диагностировали двустороннее воспаление легких. Он проходил лечение в клинике в Коммунарке. Историк моды по-прежнему опасается за свое здоровье. Он признался, что вакцинировался двумя разными вакцинами. Российскую критик перенес легче. «Я сделал российский «Спутник» и иностранный Pfizer. Перенес с трудом. Мне кажется, что «Спутник» для меня оказался несколько легче. После иностранной вакцины поднялась температура и сильно болела рука», — сообщил Александр.Александр Васильев Телеведущий не знает, как разные вакцины в дальнейшем повлияют на его самочувствие, но считает, что другого выхода у него нет. Эксперт моды живет на две страны, и только с иностранной вакциной можно путешествовать. «Я считаю, что это дико опасно. Но никто никого не спрашивает. Я живу 40 лет во Франции, у меня французский паспорт. И другого выхода из тяжелой ситуации, в которой мы находимся, нет. Если вы хотите путешествовать за границу, нужно делать иностранную вакцину. Ни одного россиянина без Pfizer или любой другой западной прививки не пускают никуда», — пожаловался Васильев в интервью «Собеседнику». Теперь у ведущего «Модного приговора» есть иностранный и российский QR-коды. Это даст ему возможность работать в разных странах мира.