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Александр Васильев рассказал о служебных романах

Александр Васильев рассказал о служебных романах
Историк моды Александр Васильев считает, что нужно флиртовать на работе. Ведущий на YouTube-канале Class в очередной раз научил публику азам этикета. На сей раз речь зашла о неуместном флирте на работе. «Флирт на работе почти всегда уместный. Потому что на работе почти всегда скучают», — практически сразу удивил народ Васильев.
Александр Васильев Историк моды заметил, что сейчас весь флирт превратился в вирт из-за пандемии. И иногда коллеги, флиртующие между собой, могут даже и не встретиться в реале. По мнению Васильева, отношения на работе женатым людям нужно обязательно скрывать. Другое дело, если оба свободны. Тогда прятаться от коллег нет никакого смысла. «Служебный роман — это прекрасная вещь! Сколько людей на службе познакомились и создали семьи. Крутить роман на работе — это неплохо», — успокоил Васильев.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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