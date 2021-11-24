Алеся Кафельникова растрогала милым фото с 4-месячной дочкой

Дочь именитого теннисиста, 23-летняя модель Алеся Кафельникова поделилась редким фото с маленькой дочерью на руках. 10 июля этого года Алеся Кафельникова впервые стала матерью. Известная модель подарила своему супругу Георгию Петришину первенца. Тогда отец Алеси, Евгений Кафельников сразу же сообщил о радостном событии в Instagram. Вскоре сама молодая мама подтвердила информацию об успешных родах. Малышку, появившуюся на свет, назвали Киарой. С момента родов Алеси Кафельниковой прошло больше 4 месяцев. Модель редко делится подробностями семейных моментов, связанных с новорожденной дочкой. Однако накануне звезда впервые за долгое время поделилась совместным и трогательным снимком с малышкой, который она опубликовала в Stories Instagram. На фотографии новоиспеченная мама держит дочь на руках.Алеся Кафельникова с дочерью Киарой Интересно, что дату своих родов Кафельникова долгое время держала в строгом секрете. Модель огласила ее лишь в конце августа. Как выяснилось, девочка Киара родилась в символическую и праздничную дату — в день семьи, любви и верности. Празднование этого дня приходится на 8 июля. Тогда Алеся рассказала, что во время первой встречи с ребенком испытала массу различных эмоций, тепло и резкий материнский инстинкт. «Это был желанный малыш, которого мы, и я, в первую очередь, очень хотела. И когда я узнала, что я беременна, я не поверила. У меня начал проявляться материнский инстинкт, потом я уже не могла нарадоваться. Я начала фоткать себя, когда у меня еще не было живота. Куча фотографий в альбоме, я смотрела, как это все развивается. Беременность для меня — самая большая радость и самые большие изменения. Я понимаю, что такое материнский инстинкт. Даже сейчас, когда ребенок с бабушкой, я постоянно пишу и спрашиваю, что там и как», — делилась Кафельникова в интервью.